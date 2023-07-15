رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير التعليم يحسم موقف تحويلات الطلاب أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

كتب:

وائل فايز
11:27 ص | السبت 15 يوليو 2023
وزيرالتربية والتعليم

وزيرالتربية والتعليم

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الجدل المثار بشأن تحويلات الطلاب أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن جميع الطلاب الذين انتقل أولياء أمورهم للعمل في العاصمة الإدارية سيتم استثناؤهم من إجراءات التحويل المتبعة، على أن يتم تحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة الإدارية.

التعليم: التحويل إلكتروني 

وأضاف وزير التعليم في مقطع فيديو، أنه حاليا يتم تطبيق نظام إلكتروني في عملية التحويل للطلاب لضمان الدقة والجودة والشفافية، وذلك بعيدا عن تدخل العنصر البشري، ولن يكون هناك أي استغلال لأي طالب أو ولي أمر في عملية التحويل.

اقرأ المزيد:

عمرو الفقي: نخطط لتنظيم مهرجان فني شتوي في العاصمة الإدارية الجديدة

وزير التعليم يكشف عن طريقة وضع امتحانات الثانوية العامة وكيفية التصحيح

تصريحات مهمة من وزير التعليم بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم: نسبة نجاح اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة تجاوزت 91%
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.