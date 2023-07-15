وزير التعليم يحسم موقف تحويلات الطلاب أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

حسم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الجدل المثار بشأن تحويلات الطلاب أبناء الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن جميع الطلاب الذين انتقل أولياء أمورهم للعمل في العاصمة الإدارية سيتم استثناؤهم من إجراءات التحويل المتبعة، على أن يتم تحويلهم مباشرة إلى مدارس العاصمة الإدارية.

التعليم: التحويل إلكتروني

وأضاف وزير التعليم في مقطع فيديو، أنه حاليا يتم تطبيق نظام إلكتروني في عملية التحويل للطلاب لضمان الدقة والجودة والشفافية، وذلك بعيدا عن تدخل العنصر البشري، ولن يكون هناك أي استغلال لأي طالب أو ولي أمر في عملية التحويل.