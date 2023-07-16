جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. يبدأ 29 يوليو

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، لجميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي» نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، يوم السبت 29 يوليو، مشيرة إلى أنَّه يسمح لمن رسب في مادة أو مادتين في امتحانات الدور الأول بدخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023، ومن رسب في أكثر من مادتين يكون باقيًا للإعادة.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنَّ عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين سيؤدون امتحان الدبلومات الفنية الدور الثاني 219 ألفًا و304 طلاب بنسبة 29.87%، أما إجمالي عدد الطلاب الباقين للإعادة 41597 طالبًا بنسبة 5.66%.

وكان وزير التربية والتعليم، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، بنسبة نجاح 64.47%، وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طلاب، وإجمالي الناجحين 473264 طالبًا وطالبة، وبلغ عددهم 29 طالبًا وطالبة (22 طالبة + 7 طلاب) من 14 محافظة تضم محافظات: «السويس، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، والغربية، والقاهرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط، والبحر الأحمر».