ما حكم صيام أول أيام السنة الهجرية؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

ينوي البعض الصيام مع قدوم أول أيام شهر محرم، وهو أول أشهر السنة الهجرية، تيمنا به، فيما لا يصوم كثيرون بسبب الجدل القائم، حول الصيام جائز من عدمه، بتخصيص أول يوم في السنة الهجرية للصوم، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

صيام أول يوم من شهر محرم

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنّه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم، متابعة: يستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».. رواه مسلم.

استطلاع هلال شهر محرم

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الاثنين، وبحسب الحسابات الفلكية، رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء، ومن المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الأربعاء إلى الخميس المقبل، وحول التهنئة بقدوم العام الهجري الجديد، أكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها.