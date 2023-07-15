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دار الإفتاء تعلن استطلاع هلال شهر محرم الاثنين المقبل

كتب:

رؤى ممدوح
02:01 م | السبت 15 يوليو 2023
دار الإفتاء المصرية- أرشيفية

دار الإفتاء المصرية- أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أنّه سيتم استطلاع هلال شهر محرم بعد غد الموافق يوم الاثنين.

وجاء نص البيان كالتالي: «بإذن الله تعالى يوم الاثنين 17 يوليه 2023م - 29 ذي الحجة 1444 هـ موعد استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445هـ بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا سيتمّ إعلان موعد بداية العام الهجري الجديد، كل عام أنتم بخير».

الاحتفال بالهجرة النبوية

ووفقاً لدار الإفتاء المصرية فقد جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ إذ يقول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

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