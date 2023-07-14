دار الإفتاء توضح آداب وفضل يوم الجمعة.. لبس أحسن الثياب والتعطر

يوم الجمعة من الأيام المحببة وهو آخر أيام الأسبوع، وهو من خصائص الأمة المحمدية، وورد عن في الحديث الشريف عن يوم الجمعة أن «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا؛ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ»، واختص هذا اليوم بفضائل ووظائف يستحب للمسلم أن لا يغفل عنها.

فضائيل يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء المصرية إن من فضائل يوم الجمعة أنه اختص بعدة وظائف يستحب للمسلم أن يفعلها ومن هذه الأمور، الغُسل يومها، ولبس أحسن الثياب، والأبيض أفضلها، والتعطر، والتبكير لصلاة الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة سورة الكهف.

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن أداب يوم الجمعة أنه من الوظائف أيضًا التماس ساعة الإجابة؛ فقد ورد في عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.

فضل يوم الجمعة

وقالت عن فضل يوم الجمعة إن هناك ساعة يستجيب فيها الدعاء، واستدلت على ذلك بالحديث الشريف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».