في ذكرى ميلاده.. سر تسمية يوسف شعبان لابنته «سايناي»

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنان يوسف شعبان وابنته سايناي، إذ إنها لم تكن مجرد علاقة أب بابنته، فقد كانت لها مكانة خاصة في قلبه، وتربطهما علاقة قوية، لذا نستعرض سر تسميته لابنته في ذكرى ميلاده اليوم.

سر تسيمه ابنته سايناي وعلاقته بها

اختار الفنان يوسف شعبان أن يطلق على ابنته اسم «سايناي»، وقد قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، «والدي يوسف شعبان كان يريد أن يطلق عليا اسم وطني مصري أصيل، وكانت أصولي من العائلة المالكة، لذا اختار نطق «سايناي» بسبب أن العائلة ممتدة في بلاد كثيرة ولكنه في مصر ينطق بطريقة خاطئة، لذلك أحاول تسهيل الأمر بأن يقولوا «سيناء».

زواج يوسف شعبان من نادية إسماعيل

الراحل يوسف شعبان تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق وأنجب منها ابنته «سايناي»، وعاش معاها فترة طويلة، وجاء ذلك من أجل أن يثبت للجميع أن ابنته مصرية أصيلة وخالصة.