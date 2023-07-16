رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

في ذكرى ميلاده.. سر تسمية يوسف شعبان لابنته «سايناي»

كتب:

ضحى محمد
02:00 م | الأحد 16 يوليو 2023
يوسف شعبان

يوسف شعبان

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنان يوسف شعبان وابنته سايناي، إذ إنها لم تكن مجرد علاقة أب بابنته، فقد كانت لها مكانة خاصة في قلبه، وتربطهما علاقة قوية، لذا نستعرض سر تسميته لابنته في ذكرى ميلاده اليوم.

سر تسيمه ابنته سايناي وعلاقته بها

اختار الفنان يوسف شعبان أن يطلق على ابنته اسم «سايناي»، وقد قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، «والدي يوسف شعبان كان يريد أن يطلق عليا اسم وطني مصري أصيل، وكانت أصولي من العائلة المالكة، لذا اختار نطق «سايناي» بسبب أن العائلة ممتدة في بلاد كثيرة ولكنه في مصر ينطق بطريقة خاطئة، لذلك أحاول تسهيل الأمر بأن يقولوا «سيناء».

زواج يوسف شعبان من نادية إسماعيل

الراحل يوسف شعبان تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول شقيقة الملك فاروق وأنجب منها ابنته «سايناي»، وعاش معاها فترة طويلة، وجاء ذلك من أجل أن يثبت للجميع أن ابنته مصرية أصيلة وخالصة.

اقرأ المزيد:

أجر يوسف شعبان في مسلسل الشهد والدموع منذ 40 عاما.. رقم مفاجأة

الشاعر شعبان يوسف: الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية

الشاعر شعبان يوسف: مصر تمتلك ذخيرة قوية من الفلكلور والتراث الفكر والأدبي

لمحات في حياة يوسف شعبان.. فارس الدراما من «محسن ممتاز» لـ«سلامة فراويلة»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.