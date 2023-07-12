الشاعر شعبان يوسف: مصر تمتلك ذخيرة قوية من الفلكلور والتراث الفكر والأدبي

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إنّه آن الأوان لإعداد وعي مضاد للأفكار الرجعية السائدة، ففي تسعينيات القرن الماضي تأسست مكتبة الأسرة في فترة الحرب على الإرهاب: «طوال الوقت كان يتم اختيار كتب حديثة وقديمة، مثل كتب غالي شكري وسلامة موسى والدكتور طه حسين».

ذخيرة قوية في التراث الفكري والأدبي

وأضاف «يوسف»، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر لديها ذخيرة قوية جدا في التراث الفكري والأدبي والفلكلوري والسياسي: «لدينا تراث ضخم جدا منذ ثورة 1919، إضافة إلى أعمال إبداعية، مثل الروايات، والتي يجب إعادة طباعتها مثل رواية البلد لعباس أحمد والباب المفتوحة للطيفة الزيات».

ضرورة زيادة مخصصات الثقافة

وتابع الشاعر والمؤرخ، أن ميزانية الثقافة أقل ميزانية موجودة في الموازنة العامة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف لكي يكون مهما وفاعلا، لذا يجب رفع نسبة مخصصات الثقافة، وتكون المصروفات مخصصة للمشروعات الثقافية الوطنية.

وأكد، أن المثقف المصري مبادر بطبعه منذ الثورة العرابية حتى الآن، حتى وإن كان هناك بعض الخلل، مفسرًا: «بعد حرب 1967، كان الجميع في قلب المشهد، بما في ذلك من كان لديهم اختلاف كبير أو صغير مع الدولة، مثل عبدالرحمن الأبنودي وسيد حجاب والمخرج محمد فاضل والفنان حمدي غيث، حيث انتفض الجميع وأنتجوا مسرحيات وأغان وأفلام وألفوا شعرًا».