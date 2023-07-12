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الشاعر شعبان يوسف: الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية

كتب:

شريف سليمان
08:52 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف

الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف

قال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إنّ الثقافة منتج أساسي ودافع لتكوين الهوية الوطنية والقومية في الوقت ذاته، متابعًا: «في مصر نتنفس ثقافة، والثقافة منتج أيضا، بحيث يكون متداولا بين الناس مثل السينما والمسرح والشعر والرواية، والفنون كلها ذات الصلة بالقراءة».

براعة مصرية في إنتاج الثقافة

وأضاف «يوسف»، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «في مصر، إحنا شاطرين في إنتاج الثقافة.. ففي ستينيات القرن الماضي، كنا نشاهد السينما الوطنية في الشارع والأحياء، ولم تكن هناك دور عرض سينمائي مثلما هو الحال في هذه الأيام».

صناعة السينما في ستينيات القرن الماضي

وتابع: «أتذكر المعلم حنا وهو صاحب الفرن، وكنا نجلس على الأرض وكانت هناك آلة تدور، وعبر جدار عمارة كنا نشاهد الأفلام، فقد شاهدنا أفلام إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي، ما أدى إلى تكوين أجيال متعددة، فالفن يؤدي دورا مهما جدا في تغذية المجتمع».

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