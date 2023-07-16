توريد 472 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 472 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

متابعة مستمرة لأعمال التوريد

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظاً على سلامة المحصول.

تحرير 56 محضرا تموينيا

وفي سياق آخر، وواصلت الوحدات المحلية بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح تاج أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية حررت 38 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن، بالإضافة إلى 12 محضرا خلال حملة على المخابز والأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية وسلع دون فواتير، بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة، وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف، وضبط عصير منتهي الصلاحية.