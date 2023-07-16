ضبط 46 مخالفة بالمخابز البلدية والأسواق في المنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات تموينية على المخابز

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 مخالفة تموينية، منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، وذبح خارج السلخانة.

حملات لرفع الإشغالات

ونفذت أمس الوحدات المحلية في محافظة المنيا حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.