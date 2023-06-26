رئيس مركز أبوقرقاص يجري جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفى المركزي

أجرى المهندس تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، جولة مرور مفاجئة على مستشفى أبوقرقاص العام لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد رئيس مركز أبوقرقاص الأقسام الطبية المختلفة والمطبخ وجرى التأكد من تواجد العاملين في أماكن تقديم الخدمة، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الاستراتيجي، كما تفقد قسمي الأطفال والحضانات، والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، ومناقشة الأطباء المعالجين للحالات، ومناظرة السجلات الطبية للمرضى.

أماكن بيع السلع والمواد الغذائية

كما أجرى رئيس مركز أبوقرقاص جولة على الأسواق بالمدينة، لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، حيث تفقد أماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية والمحلات التجارية والمخابز، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار المواد الغذائية داخل مدينة وقري مركز أبوقرقاص والقضاء على الاحتكار.

وشدد رئيس المركز على تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكل الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.