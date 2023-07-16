دبلوماسي سابق: القارة الأفريقية تعاني من صراعات.. ويجب تعزيز التعاون بين دولها

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته وامتنانه بعقد قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، كونها أقوى الوسائل الدبلوماسية في العلاقات الخارجية وهي دبلوماسية القمة والدبلوماسية الرئاسية.

أفريقيا تعاني من حروب وصراعات

وأضاف «بيومي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القارة الأفريقية تعاني من حروب وصراعات تكاد تكون حروب أهلية بين أبناء الوطن الواحد في العديد من البلدان بالقارة السمراء.

بيومي يؤكد أهمية تعظيم التعاون الأفريقي

وأكد أهمية تعظيم التعاون الأفريقي والانتقال بقارتنا والاتحاد الأفريقي من منطقة مقسمة بين 3 مناطق للتجارة شرق وغرب وشمال إلى منطقة كبرى للتجارة الحرة تضم الـ51 دولة أي 1200 مليون مواطن.

وتابع: «موضوع منطقة التجارة الحرة الشاملة لأفريقيا كلها لا يوجد به أي مشكلة، وننتظر تصديق بعض مجالس النواب التي لم تصدق بعد»، مشيرا إلى أنه بالتأكيد الكل سيسعى للانضمام لهذه المؤسسة الأكبر التي تمثل فرصة وتحديا كبيرا.