«تجارية القليوبية»: مشاركة السيسي في قمة نيروبي تعزز جسور الثقة مع إفريقيا

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة نيروبي، تعزز جسور الثقة مع الدول الإفريقية، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت نقلة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.

زيادة حجم التبادل التجاري

وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان اليوم، أن تحسن الثقة ظهر بشكل ملحوظ من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الإفريقية، حيث بلغ نحو 2 مليار و117 مليون دولار، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارا و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.

تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية

وأضاف «الفيومي»، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية الأفريقية تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة بشكل قوي وتزيد من حركة التبادل التجاري بين الدول.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، شهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الإفريقية تحسنا كبيرا، وعادت مصر للريادة بالمنطقة مرة أخرى من خلال العديد من المشروعات المشتركة بكافة القطاعات الصناعية والتجارية، وزيادة الاستثمارات الإفريقية الفترة الأخيرة بشكل كبير وملحوظ.