مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف بالمنيا إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كل من «س - إ»، 21 عاما، و«أ - م - ن»، 35 عاما، و «ع - ش»، 20 عاما.

كما أصيب 8 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وهم منار ممدوح عبد الحفيظ، 17 عاما، ومحمود محمد نجيب توفيق، 27 عاما، واحلام كرم توفيق، 48 عاما، وأحمد إبراهيم عبد الصبور، 20 عاما، ومحمد عادل صدقي، 20 عاما، وعمر حسين محي، 18 عاما، وعبد السيد كيلاني عبد السيد، 50 عاما ، ممدوح عبد الحفيظ، 61 عاما.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي الحميات ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.