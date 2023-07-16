ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة.. خلافات تطورت إلى تراشق بالحجارة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما أبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، بمشاجرة بدائرة القسم.

مشادة كلامية تطورت لمشاجرة

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (شخصين)، وطرف ثان (أحد الأشخاص)، مقيمون بالقاهرة، بسبب خلافات بينهم تطورت لتبادلهم إلقاء الحجارة، نتج عن ذلك كسر زجاج «أتوبيس - تابع لإحدى الشركات» تصادف تواجده بمحل البلاغ.

أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص، واتهم قائد الأتوبيس سالف الذكر بإحداث التلفيات المشار إليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.