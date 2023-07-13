«أمن القاهرة» تضبط 3 أشخاص متهمين بالسرقة

شنّت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة حملات أمنية، أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لسرقة جهاز لاب توب وآي باد من داخل إحدى السيارات في الشروق، واعترف بارتكاب الواقعة.

كما ضُبط شخصان، لهما معلومات جنائية، أثناء بيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر، وبحوزتهما 3 مفاتيح سيارات مصطنعة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، واتخذت الإجراءات القانونية.