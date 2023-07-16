إحالة متهم بالترويج لأدوية منشطة مجهولة المصدر عبر «فيسبوك» للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال القاهرة الكلية، إحالة المتهم بإنشاء صفحة على «فيس بوك» للترويج لأدوية وعقاقير منشطة، مجهولة المصدر، لمحكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهم لتحديد نظر أولى جلسات محاكمته أمام دوائر الجنايات.

عقاقير مجهولة المصدر

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص أنشأ صفحة على «فيس بوك» للترويج لبيع أدوية وعقاقير مجهولة المصدر، محظور تداولها، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتبين أنه مندوب ومسؤول عن مكتب ومخزن بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعثر بحوزته على 613 عبوة متنوعة لأدوية وعقاقير منشطة، جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

عرض أدوية مجهولة المصدر للبيع عبر «فيس بوك»

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات، بقصد ترويجها على عملائه، وعرضها للبيع عبر مواقع التواصل، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص «جار تحديده وضبطه»، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات

وقال المحامي أحمد علي، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.