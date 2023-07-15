إحالة لصين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما الحقائب بواسطة دراجة بخارية بالجيزة

قرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة إحالة شخصين لمحكمة جنيات الجيزة، لاتهامهما بسرقة حقائب المواطنين بواسطة دراجة بخارية بشارع الجامعة دائرة قسم شرطة الجيزة، مع استمرار حبس المتهمين لتحديد موعد أولى جلسات محاكمتهم.

شخصان يستقلان دراجة بخارية

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغ من المواطن «سيد ث» يبلغ من العمر 56 عاما، سائق، أنه حال سيره بشارع الجامعة دائرة القسم، خطف شخصان يستقلان دراجة بخارية حقيبة يده، بداخلها طبنجة مرخصة و2 خزينة خاصة بالسلاح بها 3 طلقات و25 ألف جنيه مصري، و2 جواز سفر باسمه، وتصريح عمل، وبتشكيل فريق بحث بإشرافه، لفحص خطوط سير هروب المتهمين، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، كل من «م. ز» عاطل، مقيم أبو النمرس، السابق اتهامه في 6 قضايا «سرقة مبلغ مالي، سرقة هاتف محمول، سلاح أبيض، سرقة هاتف محمول، ضرب»، و«م. س»، عاطل ومقيم الطالبية والسابق اتهامه فى 3 قضايا «سرقة متنوعة، سلاح أبيض»، ألقي القبض عليهما.

حقيبة يد و2 خزينة بها 5 طلقات

ووفقا لاعترافاتهما بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم إعادة متعلقات المجني عليه حقيبة يد، طبنجة ماركة والترا، 2 خزينة بها 5 طلقات من ذات العيار، مبلغ مالي 2900 جنيه، عدد 2 جواز سفر، تصريح عمل، أوراق خاصة ساعة يد»، وتطوير مناقشتهما، اعترفا عن وقائع أخرى، حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.