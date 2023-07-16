إزالة قاعة أفراح مخالفة على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ، إزالة إحدى القاعات على رافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا»، مقامة على أرض زراعية، خلال جولة تفقدية للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ.

إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية

ووجّه المحافظ، بإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، إضافة إلى إزالة التعديات على الطرق الرئيسية، والتي تعوق الحركة المرورية.

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جملة ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، لافتاً أنّه جري تنفيذ 59 قرار إزالة على مساحة 107 آلاف و126 متراً و3 قراريط و9 أسهم، مكلفاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أنّ هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.