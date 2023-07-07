إزالة تعديات الشواطئ الحاجبة لرؤية البحر في الإسكندرية (صور)

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشن حملات مستمرة على شواطئ القطاع الغربي والعجمي؛ للتأكد من الالتزام بسعر تذكرة الدخول، والاطمئنان على نظافة الشواطئ، وتوفر كل الخدمات والاستماع إلى شكاوى المصطافين بالشواطئ وسرعة الاستجابة لها.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإنّه بناء على توجيهات المحافظ، مر محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على شاطئ النخيل وشواطئ القطاع الغربي والعجمي؛ لتحقيق أقصى درجات الانضباط على شواطئ عروس البحر المتوسط.

إزالة التعديات الحاجبة لرؤية البحر

وأزيلت كل المخالفات والتعديات التي تحجب الرؤية أمام المواطنين، وتعتبر مخالفة لبنود كراسة الشروط.

عدم فرض إكراميات

وخلال المرور، استفسر رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من رواد شواطئ الإسكندرية على سعر تذكرة الدخول، وتأكّد منهم من عدم فرض إكراميات عليهم، إضافة إلى دخول دورات المياه مجانًا.