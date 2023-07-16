وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مسرح السامر بعد غلقه 31 عاما

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسرح ‏السامر بالعجوزة، بعد ‏الانتهاء من أعمال تجديده ورفع كفاءته.

وتشمل أعمال التطوير تغطية المسرح بالكامل، ورفع كفاءة خشبة المسرح، وتجهيزها ‏بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة، فضلا عن منظومة الحماية المدنية وفق أحدث النظم ‏المعتمدة‎.

معلومات عن مسرح السامر

وتقدر مساحة مسرح السامر بـ 1800 متر مربع، ويضم دور أرضي، يتكون من قاعة كبار ‏الزوار، ومكاتب إدارية، حجرة خلع الملابس، إلى جانب صالة مسرح على مساحة 600 متر، تتسع لـ ‏‏350 مشاهدًا، أما الدور الأول، فيحوي مكاتب إدارية وغرف التحكم والإسقاط‎ .‎‎

وتوقف مسرح السامر عن تقديم العروض الفنية والمسرحية بعد زلزال عام 1992؛ حيث تضرر من الزلزال، ما أدى لتوقف عروضه، حتى تم تأهيله على أعلى مستوى لتفتتحه الدولة اليوم.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بالعمل على الاهتمام بالقطاع الثقافي، وتأهيل وتطوير وإعادة افتتاح عددًا من المسارح لتسهم في المهمة التنويرية، والتوعوية الملقاة على عاتق القطاع الثقافي.