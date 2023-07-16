معلومات عن زكريا الحجاوي صاحب فكرة مسرح السامر.. أحد رواد التراث الشعبي

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بعد قليل، مسرح ‏السامر بالعجوزة، التابع لهيئة قصور الثقافة، وذلك بعد ‏الانتهاء من عمليات تجديده ورفع كفاءته، بعدما توقف نشاطه لوجود بعض التصدعات به أدت إلى إخلائه.

وتعود فكرة إنشاء مسرح السامر بالعجوزة، إلى الكاتب زكريا الحجاوي أحد رواد الفن الشعبي المصري، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن زكريا الحجاوي.

زكريا الحجاوي صاحب فكرة مسرح السامر

زكريا الحجازي أحد رواد تقديم التراث الشعبي المصري، عبر وسائل الإعلام الحديثة كالصحافة والإذاعة والتليفزيون، ولد في 6 يناير 1896 بمحافظة الدقهلية، والتحق بالمدرسة البحرية بالسويس وفيها ظهر ميله الشديد لدراسة المواد الهندسية فالتحق بمدرسة الفنون والصنايع الملكية بالقاهرة.

وحسب المعلومات الواردة عن «الحجاوي» عبر موقع التنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، فأنه عمل في الصحف المصرية منذ أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، ومن أهم الصحف التي عمل بها المصري والجمهورية، وله عدة دراسات علمية عن الفن الشعبي المصري.

أعمال زكريا الحجاوي

قدم زكريا الحجاوي العديد من الفنانين الشعبيين، منهم: محمد أبو دراع، خضرة محمد خضر، محمد طه، إبراهيم خميس، فاطمة سرحان، وجمالات شيحة، بعد قيام ثورة يوليو 1952، كما أنه صاحب فكرة مسرح السامر، اتجه لعمل مسح شامل للقطر المصري لجمع الفنون الشعبية من مصادرها.

من مؤلفاته: نهر البنفسج «مجموعة قصصية» - حكاية اليهود - موسوعة التراث الشعبي، كما كتب دراسات حول الفولكلور المصري نشرت فى جريدة المصري ومجلة الرسالة الجديدة.

كتب للمسرح: ملك ضد الشعب كما ألف أوبريت «يا ليل يا عين» الذي عرض على خشبة مسرح دار الأوبرا سنة 1957، وأسس «الحجاوي» مسرح المقطم للفن الشعبي.

قدم للإذاعة أعمالاً شعبية منها: «أيوب المصري، سعد اليتيم، كيد النسا ملاعيب شيحة»، وكتب للتلفزيون مسلسلات سيد درويش وأدهم الشرقاوي، وكتب للسينما سيناريو فيلم «أحبك يا حسن».