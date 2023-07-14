8 معلومات عن مسرح السامر قبل أيام قليلة من افتتاحه

يعود مسرح السامر للعمل خلال أيام، بعد 31 عاما من التوقف، ليضاف الصرح إلى المنارات الثقافية المصرية بما يليق بتاريخ المسرح المصري، حيث تم الانتهاء من تطويره على أعلى كفاءة بعد عقود من تعطل العمل به، ومن المقرر أن يشهد الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

معلومات عن مسرح السامر

1- يعود تاريخ إنشاء مسرح إلى ما يزيد على 4 عقود حيث افتتح في 9 سبتمبر 1970، وتعرض المسرح عام 1975 لحريق.

2- عاد المسرح للعمل وافتتحه الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1978.

3- استمر المسرح حتى وقوع زلزال عام 1992، ما تسبب في تصدعات للمبنى وإغلاقه.

4- تم وضع حجر الأساس والتعاقد لتطويره في عام 2021 وبدأ الشركة المنفذة في أعمال تطويره ورفع كفاءته.

5- يتكون السامر من دور أرضي يضم مسرحا على مساحة 600 متر وخشبة مسرحية على مسطح 200 متر، وكذلك غرف الملابس.

400 مشاهد في صالحة العرض

6- تتسع صالة العرض لـ400 مشاهد

7- المسرح مزود بأنظمة حماية متطورة وغرفة المراقبة الأمنية، تشمل على وحدات الإنذار وكاميرات المراقبة.

8- يضم الطابق الثاني علوي قاعة تدريب فضلا عن المكاتب الإدارية.