إيمي سمير غانم تهنئ حسن الرداد بـ«بلوموندو»: بالتوفيق يا حسونة

هنأت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها الفنان حسن الرداد على فيلمه الجديد «بلوموندو»، المقرر طرحه قريبا بدور العرض .

إيمي سمير غانم تهنئ حسن الرادادبفيلمه الجديد «بلوموندو»

ونشرت إيمي سمير غانم صورة البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «بالتوفيق ياحسونة».

أبطال فيلم «بلوموندو»

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

أحداث فيلم «بلموندو»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وظهر حسن الرداد من خلال البوستر الدعائي وهو يرتدي شيء على وجه ليخفيه، فهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج بفتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، وتحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

وروج الفنان حسن الرداد للفيلم أمس، ونشر البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه قائلا: «البوستر التشويقي لفيلم الكوميديا بلوموندو.. قريبًا»، دون أن يعلن موعد عرض الفيلم.