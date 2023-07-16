حسن الرداد يكشف عن بوستر فيلم «بلوموندو» (صورة)

كشف الفنان حسن الرداد، عن البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد «بلوموندو»، الذي يواصل تصويره حاليًا، تمهيدًا لطرحه ضمن موسم أفلام صيف 2023.

وظهر حسن الرداد، على بوستر فيلم بلوموندو، وهو يتوسط 7 فتيات، ويرتدي قناعا ضخما، إذ تبدو الأجواء وأنه في حفلة ضخمة، معلقا: «البوستر التشيويفي لفيلم الكوميديا بلوموندو.. قريبًا».

أحداث فيلم بلوموندو

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

أبطال فيلم بلموندو لـ حسن الرداد

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.