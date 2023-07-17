الأعمال المستحبة في بداية السنة الهجرية.. بينها الدعاء

يحرص الكثير من المسلمين على القيام بالأعمال الصالحة، خلال أولى أيام السنة الهجرية، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كونها أحب الأوقات إلى الله سبحانه وتعالى، وتساءل البعض عن أفضل الأعمال المستحبة في بداية أيام السنة، للقيام بها ونيل الأجر والثواب.

الأعمال المستحبة في بداية السنة الهجرية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور الآتية أفضل الأعمال المستحب القيام بها في بداية أيام السنة الهجرية، وفقًا لما أعلنته دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، موضحة أنّ شهر محرم أول أشهر السنة الهجرية يستحب فيه القيام بالأعمال الصالحة والعبادات وأهمها الصيام، إذ يستحب للمسلم أن يصوم أول أيام شهر محرم تطوعًا.

الصيام

وأوضحت الدار ورد حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهو الحديث الذي رواه مسلم»

كما يستحب أيضًا صيامي يومي تاسوعاء وعاشوراء، فعن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الدعاء

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الدعاء يعد من أفضل الأعمال المستحبة في بداية السنة الهجرية موضحا أنه من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة، إذ يستحب أن يقول المسلم: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».