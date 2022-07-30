دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 2022/1444.. ماذا تقول عند رؤية الهلال؟

على الرغم من عدم ثبوت دعاء بعينه بخصوص حلول العام الهجري إلا أن هناك بحثًا على دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 2022/1444، ويستعرض التقرير التالي ما يمكن ترديده عند رؤية هلال الشهر الهجري بشكل عام أو شهر المحرم الذي بدأت أولى أيامه اليوم السبت 30 يوليو 2022، حيث يستحب ترديد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص رؤية هلال الشهر الجديد، كما يباح للمسلم أن يدعو الله في أي وقت بما يشاء من خير الدنيا والآخرة.

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 2022/1444

وبخصوص الحديث عن موضوع دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 2022/1444 أو دعاء رؤية هلال الشهر الهجري، فقد تناول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ما يستحب ترديده حيث قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

فضل صيام يوم عاشوراء

وبالإضافة إلى دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة 2022/1444 أو دعاء رؤية الهلال فإن شهر المحرم الذي بدأ اليوم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي تشمل «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» كما يسن فيه صيام يوم عاشوراء، والإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء وإخلاص النية لله بالتوبة من الذنوب.

وعن فضل صيام يوم عاشوراء فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، حديثًا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.

ويستحب للمسلم أن يدعو الله بما يشاء وقتما يريد، وأن يسأله من خيري الدنيا والآخرة، كما يسن أن يردد الأدعية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأن يطلب من الله تعالى قضاء حوائجه وغفران ذنوبه والعفو عنه والعتق من النار، ويفضل أيضا تحري ساعة الإستجابة يوم الجمعة، وفي أوقات السحر وقيام الليل.