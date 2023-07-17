مد عرض مسرحية «ياسين وبهية» لموسم ثالث على المسرح العائم الصغير

كشف الفنان الشاب يوسف مراد منير، عن تقديم جزء ثالث من مسرحية «ياسين وبهية»، وذلك بعد نجاح الموسم الأول والثاني، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

موسم ثالث من مسرحية «ياسين وبهية»

وكتب «مراد»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «قرر خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح بمد ياسين وبهية لموسم ثالث بعد النجاح الجماهيري والنقدي الكبير في أول موسمين، كل الشكر لمدير مسرح الشباب المخرج الكبير سامح بسيوني.. نورونا يوميًا ما عدا الثلاثاء على مسرح العائم الصغير بالمنيل.. في تمام الثامنة والنصف بإذن الله.. الحمد لله».

أبطال مسرحية «ياسين وبهية»

العرض المسرحي «ياسين وبهية» للكاتب الكبير نجيب سرور، وإخراج يوسف مراد منير، البطولة للفنانين «حازم القاضي، إيمان غنيم، يوسف مراد، آية أبو زيد، ليلى مراد، كريم طارق، بهاء سليمان، أحمد شحاتة، مصطفى علاء، محمد البرنس، حسام حسن، أحمد عادل، ريمون أشرف، صابر علي»، تأليف موسيقي وألحان: محمد علام، تصميم ديكور وإضاءة: عمرو الأشرف، تصميم أزياء: رحمة عمر، تنفيذ ديكور وأزياء: مي كمال، مخرج مساعد: أحمد فتحي وأحمد حسين ونيرة خليل، مخرج منفذ: محمد عاشور، غناء: فتحي ناصر.