مخرج مسرحية «ياسين وبهية»: محظوظ بردود الأفعال والتعاون مع فريق عمل مميز

قدمّ مسرح الشباب بقيادة سامح بسيوني، آخرعروضه للموسم الثاني من مسرحية «ياسين وبهية» مساء أمس السبت، على خشبة المسرح العائم بالمنيل، والمأخوذة عن رائعة الكاتب نجيبب سرور، ويعد واحدًا من عروض البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال، والذي تم افتتاحه في شهر مايو الماضي.

مسرحية «ياسين وبهية» من المقرر لها تقديم عروض أخرى مع انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 المقرر انطلاقه في يوم 29 يوليو من الشهر الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس من الشهر المقبل.

«ياسين وبهية» بطولة مجموعة من المواهب المميزة

وتضم المسرحية المأخوذة عن واحدة من روائع نجيب سرور، مجموعة من الشباب والوجوه الصاعدة في مجال التمثيل إيمان غنيم والتي جسّدت شخصية بهية، وحازم القاضي في شخصية ياسين، والرواة آية أبو زيد وليلى مراد منير، ريمون أشرف، بهاء سليمان، صابر علي، كريم طارق، ومطرب العرض فتحي ناصر، إخراج يوسف مراد منير.

خالد جلال عن «ياسين وبهية»: عرض بديع ومبهر

وعن توالي ردود الأفعال المميزة تجاه «ياسين وبهية» ووصف الدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، للعرض المسرحي قبل ذلك بـ«البديع والمبهر»، قال المخرج الشاب يوسف مراد منير في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد وفخور جدًا بكل ردود الأفعال والتعليقات التي تصل إليه باستمرار سواء من الجمهور وأصدقائه وأساتذته، الأمر الذي يمنحه الثقة في اختياراته لأعماله المقبلة.

عام من البروفات

وأشار إلى أنه محظوظ للتعامل مع فريق عمل مميز للغاية على مدار نحو عام من التحضيرات والبروفات، سواء على مستوى التمثيل والاستعراضات والموسيقى والأزياء ومساعدي الإخراج، الأمر الذي ساهم بأن تحظى «ياسين وبهية» بإشادات موسعة من كل جانب.