5 معلومات عن مسرحية ياسين وبهية.. التذاكر بأسعار رمزية

يستقبل المسرح العائم، تجربة جديدة لمسرح الشباب تحت اسم مسرحية ياسين وبهية، وهو أحد عروض البيت الفني للمسرح الذي أعلن عنها في شهر يناير الماضي، وهو العرض الذي وصفه الدكتور خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، بـ«البديع»، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «عرض لشباب جميل ومبهر ومنهم بهية، الجميلة إيمان غنيم خريجة الدفعة الأولى الذهبية لمركز الإبداع وخريجة دفعة سينما مصر ومجموعة رائعة من شباب المبدعين».

مسرحية ياسين وبهية للأديب نجيب سرور

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مسرحية ياسين وبهية، التي تم افتتاحها مساء أمس الأربعاء، وذلك من خلال السطور التالية:

البطولة للشباب

- مأخوذة عن رائعة الأديب نجيب سرور، إنتاج مسرح الشباب بقيادة سامح بسيوني.

- إخراج يوسف مراد منير، بطولة إيمان غنيم، حازم القاضي، ليلى مراد منير، آية أبو زيد، بهاء سليمان، حسام حسن، كريم طارق، صابر علي، ريمون أشرف، أحمد شحاتة، محمد البرنس، مصطفى علاء، أحمد عادل.

- الموسيقى والألحان محمد علام، الغناء فتحي ناصر، تصميم أزياء رحمة عمر، تنفيذ ديكور وملابس مي كمال، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، المخرجين المساعدين نيرة خليل وأحمد حسين وأحمد فتحي، مخرج منفذ محمد عاشور.

أسعار التذاكر

- المسرحية والتي تعد واحدة من عروض البيت الفني للمسرح، تعرض يوميًا ما عدا الثلاثاء في الساعة 8 مساءً على المسرح العائم الصغير.

- أسعار التذاكر تتراوح بين 57 و37 جنيها، من خلال شباك التذاكر بالمسرح ولا يوجد حجز أونلاين.