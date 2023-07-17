«الداخلية» تضبط المتهم بخطف طفل لوجود خلافات مع أسرته

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات تغيب طفل عمره 13 سنة، بعدما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من مالك ورشة مقيم في دائرة القسم بتغيب الطفل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين مُشاهدة مالك محل مقيم في دائرة قسم شرطة المعادي، حال اصطحابه الطفل من أمام محل سكنه، واستقلالهما «توك توك».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبيــــن والدة المجني عليـه، اختمرت في ذهنـه فكرة اختطاف ابنها واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد مبلغ مالي وتم بإرشاده تحرير الطفل المذكـــــور دون إصابات، واتخاذ الإجراءات القانونية.