مي كساب تنتهي من تصوير فيلم «سنة أولى خطف»

أعلنت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الانتهاء من تصوير فيلم «سنة أولى خطف».

ونشرت مي كساب، صورا من كواليس التصوير، وعلقت عليها: «الحمد لله فركش فيلم سنة أولى خطف سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمرن إنتاج وليد الحجاجي، قريبا بدور العرض».

فيلم سنة أولى خطف

فيلم «سنة أولى خطف»، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر، إنتاج «فريمز» للإنتاج والتوزيع، وهو من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلي غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وإيمان يوسف وعصام شاهين.