نقابة الممثلين: إحالة العاملين بفيلم «سنة أولى خطف» للتحقيق

قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إحالة جميع العاملين في فيلم «سنة أولى خطف»، للتحقيق، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى.

وقال أشرف زكي، لــ«الوطن»، إنّ العاملين في الفيلم عملوا لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي أقرتها نقابة الممثلين من قبل، والتي تتمثل في العمل لمدة 12 ساعة فقط.

وأضاف أشرف زكي، أنه سيمنع التعامل مع أي شركة إنتاج تخالف القواعد والقوانين.