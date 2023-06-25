رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نقابة الممثلين: إحالة العاملين بفيلم «سنة أولى خطف» للتحقيق

كتب:

أحمد حسين صوان
08:42 م | الأحد 25 يونيو 2023
أشرف زكي

أشرف زكي

قرر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إحالة جميع العاملين في فيلم «سنة أولى خطف»، للتحقيق، ومنع التعامل مع الشركة المنتجة مرة أخرى.

وقال أشرف زكي، لــ«الوطن»، إنّ العاملين في الفيلم عملوا لمدة 24 ساعة متواصلة، مخالفين بذلك اللوائح التي أقرتها نقابة الممثلين من قبل، والتي تتمثل في العمل لمدة 12 ساعة فقط.

وأضاف أشرف زكي، أنه سيمنع التعامل مع أي شركة إنتاج تخالف القواعد والقوانين.

 

اقرأ المزيد:

أشرف زكي: الفنانون والمثقفون كانوا الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو

تكريم أشرف زكي في كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

الحوار الوطني.. أشرف زكي يطلب منح مؤسسات الثقافة نفس امتيازات مراكز الشباب

أشرف زكي وخالد النبوي.. الفنان سعد أردش كلمة السر في حياتهما
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.