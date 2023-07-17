دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445.. «اللهم أنت الأبدي القديم»

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445، من الموضوعات التي يهتم بها الكثير من المسلمين لاسيما وأن دار الإفتاء المصرية تستطلع اليوم هلال شهر المحرم أول شهور العام الهجري الجديد، ويستعرض التقرير التالي هذا الموضوع مع تأكّيد أنَّه لم يثبت دعاء بعينه بخصوص حلول العام الهجري، ولكن ورد دعاء يتعلق برؤية هلال الشهر الهجري الجديد، أي شهر خلال العام.

دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445

وبخصوص موضوع دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445، فقد تناول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ما يستحب ترديده إذ قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

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دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك دعاء استقبال السنة الهجرية بشكل عام، ويمكن ترديده خلال السنة الجديدة 1445، وهو من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة، إذ يستحب قول المسلم: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام».

فضل شهر المحرم

وبالإضافة إلى دعاء استقبال السنة الهجرية الجديدة 1445، فإن شهر المحرم الذي يبدأ الأربعاء المقبل، هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي تشمل «ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» كما يسن فيه صيام يوم عاشوراء، والإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء وإخلاص النية لله بالتوبة من الذنوب.

فضل صيام يوم عاشوراء

وعن فضل صيام يوم عاشوراء فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية، حديثًا عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في صحيحه.