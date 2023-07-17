 نجاد البرعي: التحالف الوطني سبيل لتعظيم الاستفادة من موارد الجمعيات الأهلية

قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التحالف الوطني «تطوعي اختياري» بين عدد من الجمعيات الأهلية لتقسيم العمل بينها، وتعظيم الاستفادة من مواردها، وهو يعتبر جزءًا من حرية العمل الأهلي.

وأكد «البرعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أهمية التحالف الوطني الذي يضم كبرى الجمعيات التي ستعمل مع بعضها البعض، ومن ثم تقسم عملها حتى لا يحدث تكرار لتقديم الخدمة لنفس المواطنين في مناطق محددة أو يكون هناك تنافس بين الجمعيات على تقديم الخدمات لشريحة محددة.

وأضاف أنّ الدستور ينص على: «لا يجوز لجهة حكومية التدخل في عمل المجتمع المدني»، وبالتالي يعتبر التحالف الوطني خطوةً أولى لإخراج الجمعيات الأهلية من سيطرة الإدارة إلى العمل التطوعي الحقيقي، متابعًا: «نشجع دائمًا الجمعيات على الانضمام في التحالفات الكبيرة لكي تستطيع تقسيم العمل الخاص بها، وبالتالي تزيد من خطة التنمية التي تعد جزءًا من عملها».

التحالف الوطني خطوة لزيادة العمل الأهلي

وتابع بأنّ التحالف الوطني خطوة في سبيل تعظيم الاستفادة من موارد الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني دون تدخلٍ حكومي، وخطوة أولية نحو تحرير وزيادة العمل الأهلي، مطالبًا الجمعيات الأهلية بضرورة الالتحام وعمل تحالفات مماثلة للجمعيات التي تعمل في منطقة واحدة لبدلا من الدخول في مرحلة تنافس، لكي تدخل في مرحلة تكامل.