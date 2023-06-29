تحالف العمل الأهلي يوزع 250 كيلو لحم على المستحقين بالدقهلية (فيديو)

نظمت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية لذبح الأضاحي وتوزيع أكثر من 250 كيلو لحم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأشد احتياجا بقرى ومركز أجا بمحافظة الدقهلية، لإدخال البهجة على قلوب المستحقين بمشاركة أكثر من 50 متطوعا.

ذبح 45 رأس ماشية بصافي لحوم 10 آلاف كيلو

وجرى ذبح 45 رأس ماشية، بصافي لحوم 10 آلاف كيلو، وشهدت الاحتفالية حضور المتبرعين بالصكوك لجمعية الأورمان، ممن جاءوا رفقة أسرهم ليعبروا عن مدى ثقتهم وفرحتهم لطريقة تنظيم عملية ذبح الأضاحي وتقطيعها وتوزيعها، غذ جرى توزيع 10 آلاف كيلو لحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك للمستفيدين داخل بيوتهم.