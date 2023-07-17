معلومات عن مدينة القاهرة.. أكبر عاصمة عربية من حيث السكان والمساحة

أفاد مركز المعلومات والتوثيق بمحافظة القاهرة، وإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن العاصمة المصرية تُعد أكبر مدينة عربية من حيث تعداد السكان والمساحة، وتحتل المركز الثاني أفريقياً والسابع عشر عالمياً من حيث التعداد السكاني، يبلغ عدد سكانها 10 ملايين و255 ألفا و152 نسمة حسب أحدث إحصائيات الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

9 أحياء تضمها محافظة القاهرة

تتكون محافظة القاهرة من عدة أحياء وهي على النحو التالي :

أولا: المنطقة الشرقية

وتضم 9 أحياء: مصر الجديدة، النزهة، غرب مدينة نصر، شرق مدينة نصر، عين شمس، السلام أول، السلام ثان، المطرية، المرج.

ثانيا :المنطقة الغربية

وتضم 9 أحياء هي: الموسكي، الوايلي، الأزبكية، باب الشعرية، بولاق، عابدين، حي غرب، منشأة ناصر، حي وسط.

ثالثا: المنطقة الجنوبية

وتضم 12 حيا، وهي : 15 مايو ، البساتين ، التبين ، الخليفة ، السيدة زينب ، المعادي ، المعصرة، المقطم ، حلوان ، دار السلام ، طرة ، مصر القديمة.

رابعا: المنطقة الشمالية وتتكون من عدد 8 أحياء هي: حي شبرا، حى الزاوية الحمراء، حي حدائق القبة، حي روض الفرج، حي الشرابية، حى الساحل، حى الزيتون، الأميرية.

الحدود الإدارية للمنطقة الشرقية

من الجهة الشمالية :

محافظتي الشرقية والقليوبية .

من الجهة الجنوبية : جبل المقطم – مدينة المقطم – الجبل الأحمر .

من الجهة الشرقية :

طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 48.1 – طريق السويس حتى الكيلو 65 .

من الجهة الغربية :

حي شبرا الخيمة – حي الزيتون – حي الوايلي – حي منشأة ناصر – حي الخليفة .

أهم المعالم بالمنطقة

أهم المعالم بالمنطقة :

قصر البارون ويوجد في حي مصر الجديدة ، مسلة سنوسرت الأول ، شجرة العذراء مريم - وتوجدان في حي المطرية ،متحف المطار ( مبنى المطار القديم ) ، ومتحف الطفل الذي أنشئ عام 1996 ويتكون من أربعة أقسام : (مصر الفرعونية - نهر النيل - صحراء مصر - البحر الأحمر) ، ويوجد المتحفان في حي النزهة.

الحدود الإدارية للمنطقة الشرقية:

شمالاً : محافظتي الشرقية والقليوبية .

جنوبـاً : جبل المقطم – مدينة المقطم – الجبل الأحمر .

شرقـاً : طريق الإسماعيلية حتى الكيلو 48.1 – طريق السويس حتى الكيلو 65 غربـــاً : حي شبرا الخيمة – حي الزيتون – حي الوايلي – حي منشأة ناصر – حي الخليفة .

أقسام شرطة المنطقة الشرقية

أقسام شرطة المنطقة الشرقية :قسم مصر الجديدة، قسم المطرية، قسم النزهة، قسم عين شمس، قسم مدينة نصر شرق، قسم السلام أول، قسم مدينة نصر غرب.قسم السلام ثاني، قسم المرج.