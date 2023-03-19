قصر البارون ومجمع الأديان آخر جولات أطفال «أهل مصر».. وحفل الختام غدا

توجه أطفال مشروع «أهل مصر» من المحافظات الحدودية والقاهرة، صباح اليوم الأحد، في آخر الجولات الثقافية، لزيارة مجمع الأديان بمصر القديمة؛ لتفقد الكنيسة المعلقة وحصن بابليون والتعرف على رحلة العائلة المقدسة، وتاريخ الحصن الذي بني في عهد الإمبراطور الروماني تراجان في القرن الثاني الميلادي لحمايتهم من الغزوات، واحتمت به السيدة العذراء مريم والمسيح عليهما السلام أثناء رحلتهما هربا من بطش حاكم فلسطين، وبعد انهيار الحصن بنيت كنيسة السيدة العذراء وسميت بالمعلقة لأنها بنيت على برجين من أنقاض الحصن.

وعند كنيسة أبي سرجة، أشارت إيمان شوكت مرشدة الجولة إلى تاريخ الكنيسة التي شيدت أعلى المغارة التي احتمت بها السيدة العذراء خلال رحلة هروب العائلة المقدسة؛ لذا دائما ما يطلق على الكنيسة، اسم المغارة، بالإضافة لوجود بئر ماء ترى من خلال شباك زجاجي في أرضية الكنيسة، كما تفقدوا المتحف القبطي الذي تضم أروقته آلاف القطع الفني الشاهدة على تاريخ الفن القبطي على مر الأعوام وأجزاء من النسيج القباطي.

توجه الأطفال لزيارة قصر البارون

وضمن برنامج اليوم، توجه الأطفال لزيارة قصر البارون الذي بناه المهندس البلجيكي البارون إدوارد إمبان في 1929، وكلمة بارون هي لقب منح للمهندس عند تشييده مترو الأنفاق الفرنسي بباريس وتعددت الأساطير حول إغلاق القصر لسنوات وتوقف البانوراما عن الدوران بسبب مقتل أخت البارون ولكن تظل الحقيقة غير واضحة.

كما تفقد الأطفال المعرض المصور الذي يضم العديد من اللوحات المصورة التي تحكي قصة حياة الأسرة البلجيكية في مصر وكذلك ملامح الحياة في مصر قديما، كما تضم حديقة القصر مجسمات تدل على مدى تأثر البارون بالحياة الهندية.

وفي المساء تواصلت الورش الفنية والثقافية المنفذة بقصر ثقافة روض الفرج، ومنها ورشة مصر الحاضر والمستقبل، وفي ورشتي الصحفي الصغير، والحكواتي، استكملت أعمال المونتاج والمكياج للبرنامج الوثائقي، وفي السياق ذاته تواصلت فعاليات ورش الحرف اليدوية، والموائد المستديرة، والشعر، واستمرت ورش الفنون التشكيلية، وفنون الأداء، والفنون الشعبية إلى جانب استمرار بروفات العرض المسرحي «الحب حياة» وبروفات المسرح الأسود «سندريلا» وبروفة نهائية لتحريك عرائس المسرحية وتجهيز الملابس.

قصور الثقافة تستضيف 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية

وتستضيف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة 200 طفل من أبناء المحافظات الحدودية بشمال وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين، وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وأسوان، وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي يتم خلاله زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالقاهرة في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويشرف على تنفيذ المشروع لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، وتختتم الفعاليات مساء غدا بقصر روض الفرج.