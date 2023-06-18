البورصة: اجتماع بين مصر الجديدة للإسكان وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار

نظمت البورصة المصرية، بالتعاون مع شركة (CI Capital)، اجتماعا بين الإدارة التنفيذية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و28 من مسؤولي 14 شركة إدارة محافظ وصناديق استثمار، تبلغ قيمة أصولها المدارة نحو 50 مليار جنيه مصري، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

أهمية التعاون بين جميع الأطراف

وأكد رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإظهار المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات المقيدة وبالأخص شركات القطاع العقاري، التي تمتلك محافظ أراضي متميزة، حيث أن ذلك يساعد على زيادة جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز قيمة أسهمها، بما يعكس الحجم الحقيقي لأعمال هذه الشركات والقيمة الفعلية للأصول التي تمتلكها.

تمكين مسؤولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية

وقال «الدكاني» إن تعاون إدارات هذه الشركات مع قطاعات البحوث في شركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار وإمدادهم بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات يعتبر أمرا هاما لتمكين مسئولي بحوث الاستثمار من إعداد تقارير بحثية تعبر عن القيم الحقيقية العادلة لتلك الشركات، حيث أن أغلب -إن لم يكن كل- أسهم شركات القطاع العقاري يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمها العادلة الحقيقة بسبب صعوبة حصول المستثمرين - سواء مباشرة أو عن طريق قطاعات بحوث الاستثمار في الجهات التي تتعامل معها- على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار.