الإعلان عن قبول دفعة جديدة في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة «ذكور – إناث» من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» أو الثانوية الأزهرية «علمي» خريجي العام الدراسي 2021-2022، 2022-2023 وذلك بالمعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي للقوات المسلحة بالجلاء.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب خالد عبدالعظيم شكري، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذي أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين، والتي تضمنت الشروط الآتية:

1- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» أو الثانوية الأزهرية «علمي» عن نسبة نجاح 55%، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية.

2- ألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما في 1 أكتوبر المقبل، وأن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

3- أن يكون المتقدم غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

4- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

5- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول «طبية، ونفسية، ولغة إنجليزية، ولياقة بدنية، وكشف الهيئة، والتحاليل الطبية»، وغيرها.

6- يشترط موافقة والد أو ولي أمر «الطالب / الطالبة» على الالتحاق بالقوات المسلحة.

7- يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

وتعد مدة الدراسة بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة سنتان دراسيتان تؤهله للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يحصل المتطوع على الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

وسيتم سحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر وذلك اعتبارا من 22-07-2023 وحتى 10-09-2023.

ويتم تقديم الملفات بالنسبة لـ«الذكور» بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة، وبالنسبة لـ«الإناث» يتم تقديمها بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، على أن يكون بدء تقديم الملفات اعتبارا من 29-7-2023 وحتى يوم 16-09-2023.