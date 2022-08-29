المعاهد الصحية للقوات المسلحة.. مواعيد التقديم ونسب القبول

تنشر «الوطن» مواعيد التقديم في المعاهد الصحية للقوات المسلحة لسنة 2022 - 2023، وشروط التقديم، ونسب القبول في تلك المعاهد، بعدما أعلنت القوات المسلحة، في بيان رسمي صادر عنها أول أمس، وتخفيض نسب القبول.

ويستمر القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة لسنة 2022 – 2023، حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر المقبل، على أن يكون آخر موعد لتقديم الملفات حتى 18 سبتمبر المقبل.

أماكن سحب ملفات التقديم لـ المعاهد الصحية للقوات المسلحة

1- المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال.

2- المعهد الصحي للقوات المسلحة للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى.

3- المستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر.

4- المستشفى العسكري بسوهاج.

5- المستشفى العسكري بدمياط.

6- المستشفى العسكري بالزقازيق.

7- معهد الطب العسكري بالمعادي.

8- المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية.

ويتم تسليم ملفات التقديم للمعاهد الصحية للقوات المسلحة، بالنسبة للإناث في المعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، فيما يكون التقديم للذكور في المدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة.

نسب القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

وأعلنت القوات المسلحة قبل يومين عن تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لـ«المعاهد»، لتكون 55% بدلاً من 60%، على أن تقبل المعاهد الصحية للقوات المسلحة من الذكور والإناث، من الحاصلين على شعبة علمي علوم على شهادة الثانوية العامة، أو القسم العلمي في الثانوية الأزهرية، على أن يكون التفضيل للحاصلين على أعلى درجات اللغة الإنجليزية.

ويتم الدراسة في المعاهد الصحية للقوات المسلحة وفقاً لمناهج دراسية تماثل المناهج التي يتم دراستها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم التدريس مع أساتذة متخصصين، فضلاً عن وجود بيئة مثالية توفرها القوات المسلحة للدراسة العملية والنظرية في هذا المجال.

شروط الالتحاق في المعاهد الصحية للقوات المسلحة 2022 - 2023

ويشترط في المتقدم للمعاهد الصحية للقوات المسلحة 2022- 2023، ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، وألا يزيد في أول شهر أكتوبر المقبل عن 21 عاماً، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة أو الأزهرية عن 70%، وأن يكون المتقدم غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة أو تم إنهاء خدمته بالرفت منه.

ويجب أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول، وكشف الهيئة، وأن يكون المتقدم من أبوين مصريين، وليس عن طريق التجنس.