محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمتابعة مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية، والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا محافظ الإسكندرية الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة هـنـا، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة نفين الليثي، منسق عام المبادرة بالمحافظة.

الإسكندرية حصدت 3 جوائز

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بحصول المحافظة على 3 جوائز من خلال مشاركتها في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي، والتي تمثلت في «منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات تسونامي»، و«استخدام الروبوت في إزالة المخلفات من البحار والمحيطات» و«مشروع الطباعة ثلاثية الأبعاد من المخلفات الإلكترونية».

مشروعات ضخمة للتكيف البيئي

وقال «الشريف» إن الإسكندرية من أولى المحافظات المهتمة بتفعيل المشروعات الخضراء الذكية على أرض الواقع، نظرا لتأثرها بالتغييرات المناخية، ولذلك قمنا بتقديم مبادرات ومشروعات ضخمة للتكيف البيئي مع آثار التغييرات المناخية، حيث تم تنفيذ مشروع إستراتيجي ضخم بإشراف رئاسة مجلس الوزراء لإدارة مياه الأمطار، وكذلك تم تنفيذ مشروع حماية شواطئ الإسكندرية من ظاهرة النحر.

الإسكندرية من أكثر المحافظات دعما للمبادرة

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر أن الإسكندرية من أكثر المحافظات دعما للمبادرة وأكد أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.