محافظ الإسكندرية يلتقى سفير نيبال لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، سوشيل كومار سفير دولة نيبال بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات بين الجانبين.

وفي بدايه اللقاء، رحب المحافظ بالسفير في الإسكندرية، لافتًا إلى أنّ العلاقات التي تربط البلدين كانت دائمًا جيدة، ولابد من العمل على تقويتها خاصة في المجال التجاري الذي يدعم اقتصاد البلدين.

سفير نيبال: الإسكندرية تحظى بتطور كبير

ومن جهته، أعرب السفير عن سعادته بزيارة الإسكندرية على الرغم إنها ليست المرة الأولى التي يزورها، إلا أنه سعيد بالتطور الملحوظ الذي تحظى به المدينة.

تقوية العلاقات بين البلدين

وأكد السفير أنّ للبلدين لهما تاريخ وحضارة عريقة، ولابد من تقوية العلاقات التي تربط الجانبين خاصة في المجالات السياحية والاقتصادية واستخدام الطاقة.

وخلال اللقاء؛ أضاف محافظ الإسكندرية، أنه يمكن التنسيق بين الجانبين لزيادة التبادل السياحي، من خلال التعاون بين الوكالات السياحية، مما سيسهم بشكل كبير في إنشاء خط طيران مباشر بين البلدين.