محافظ الإسكندرية: مصر نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ،اليوم ، بأعضاء الغرفة التجارية، وجمعية ورجال الأعمال، للحديث سبل دعم الاستثمار وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

تنفيذ العديد من المبادرات للقضاء

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الدولة المصرية نجحت في التصدي للهجرة غير الشرعية وخاصة للدول المطلة على البحر المتوسط، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات للقضاء على هذه الظاهرة، حيث قامت بحث الشباب على الإقبال على سوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وتقديم كافة سبل الدعم والتمويل لمشروعاتهم.

وقال الشريف؛ إنه جرى تطبيق هذا بالفعل في الإسكندرية من خلال تشجيع الشباب على العمل الحر؛ من خلال برنامج «مشروعك» الذي يمكن الشباب من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وبتسهيلات من البنوك للتيسير عليهم، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الحرف اليديوية لعرض منتجاتهم بالمجان على الشواطئ.

ومن جهته، أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها في مدينة الإسكندرية والتي كانت عاصمة لمصر القديمة هذه المدينة التي تضم جميع الحضارات سواء المصرية القديمة أو اليونانية الرومانية و الإسلامية.

وأكدت الوزيرة أن هناك العديد من الموضوعات التي يمكن أن نتشارك فيها، وعلى رأسها دور الغرفة التجارية في إدارة عملية التنمية في مصر وخاصة مجال التدريب من أجل التوظيف، مشيرة إلى أنه يجرى الاستعانة بالمتدربين في مختلف الوظائف في ألمانيا فقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالبحث عن المجتمعات السهل اندماجها في المجتمعات الأوروبيه، لذا طلبت ألمانيا العماله المصرية، ونسعى إلى استخدام الـ14 محافظة الأكثر تعرضا للهجرة غير الشرعية.

حضر الاجتماع كل من أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وأعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية و أعضاء الغرفة التجارية، والسادة قناصل الدول العربية والأجنبية.