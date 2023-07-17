محافظ أسيوط يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في قرية درنكة بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مدرسة صلاح أبو دنقل للتعليم الأساسي بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك بمشاركة مجتمعية، بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه، وسط استقبال الأهالي والأطفال بالزغاريد والورود والطبل البلدي تعبيرا عن فرحتهم، وذلك ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

مشاركة الأطفال في افتتاح المدرسة

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه بعض أقسام المدرسة والفصول الدراسية بها، واستمع إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتًا إلى أن مدرسة صلاح أبو دنقل للتعليم الأساسي أُنشئت على مساحة 900 متر أرض أملاك دولة، بإجمالي 22 فصلا دراسيا «4 فصول رياض أطفال، و12 فصل ابتدائي، و6 إعدادي»، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه تبرع من أبناء صلاح أبودنقل كمشاركة مجتمعية، وقام بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمية، كما قامت الهيئة بتجهيزها وتأثيثها بأحدث الأجهزة.

زراعة الأشجار في المدرسة الجديدة

كما التقى المحافظ بعض الأهالي وأطفال وطلاب القرية، مرددًا معهم النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تعميقًا لقيم الولاء والانتماء، واستمع إلى بعض طلبات الأهالي، معلنًا دراسة كافة الطلبات والمقترحات لتنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما شاهد أعمال التشجير بالمدرسة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، والتي يجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتشجير كافة القرى والمراكز والشوارع والميادين.