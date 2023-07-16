محافظ أسيوط: تقديم كل الدعم لتنمية مواهب ذوي الهمم في المدارس

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق تدريب «أساليب التعامل الفعال مع الطلاب والأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس»، الذي تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط على مدار يومين.

تطوير وتدريب العاملين بالجهاز الإداري

وأكد «سعد» تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات التي تعمل على تطوير وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالقطاعات المختلفة على التعامل مع الطلاب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات.

يحاضر في التدريب كل من الدكتور أبو ضيف مختار محمود مدرس صعوبات التعلم بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف، والدكتور ممدوح محمد الشريف مدرس اضطرابات التخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازي عضو مجلس الشيوخ وعبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتورة منى أبو المواهب مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الاعاقة بديوان عام محافظة أسيوط وبمشاركة 80 شخصا من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بأسيوط.

وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح محافظ أسيوط أن التدريب تنظمه وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة؛ للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومدرسي الفصل بمدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة بمراكز وقرى المحافظة لتدريبهم على أساليب التعامل معهم ليكونوا قادرين على تحقيق خطط التنمية المنشودة واستكمال مسيرة البناء، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة المهمة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع.

مجالات العمل والتوظيف

وأشار إلى حرصه الدائم على تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم والمضي قدماً في تنفيذ إجراءات الاتاحة بأرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والممشى على الكورنيش والأماكن الخدمية العامة ونشر الاتاحة بدور العبادة والإتاحة في مجالات التعليم والصحة والجامعة وفي مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي المجتمعي تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم.