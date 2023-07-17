إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمركز الفتح في أسيوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 للإزالات، والتي بدأت في 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.

إزالة 11 حالة تعد

وأوضح المحافظ، تنفيذ حملة للإزالات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز الفتح على مساحة 208 أمتار مربعة مبان.

ووجه اللواء عصام سعد مسؤولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتنسيق مع جهات الولاية، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتعاون التام بين كل الجهات، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.

أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى

كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088)، أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج «تليجرام» على الرقم (01000623873)، إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.