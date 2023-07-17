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البيت الأبيض: انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب يضر بالملايين

كتب:

أحمد شوقي
06:29 م | الإثنين 17 يوليو 2023
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أكد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن تعليق روسيا لاتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، سيؤدي إلى «تدهور الأمن الغذائي، ويضر بالملايين»، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الاثنين.

روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة

وقال آدم هودج، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في بيان: «نحث حكومة روسيا على التراجع فوراً عن قرارها».

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقية الحبوب مع تركيا والأمم المتحدة، يوليو من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات، تضمن بموجبها روسيا للسفن التجارية حرية المرور عبر البحر الأسود إلى أوكرانيا، من أجل تحميل الحبوب الأوكرانية، والمرور الحر للعودة إلى بحار العالم.

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