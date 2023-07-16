واشنطن: إغلاق التحقيقات في قضية «كوكايين البيت الأبيض»

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنه يعمل مع شركات التصنيع الدفاعي لزيادة إنتاج الذخائر التي نقصت مخزوناتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الخدمة السرية فعلت اللازم بشأن قضية «كوكايين البيت الأبيض»، مبيناً أن الخدمة أغلقت التحقيق بشأن قضية «كوكايين البيت الأبيض»، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

أين كان بايدن عند العثور على الكوكايين ؟

وشهدت الولايات المتحدة، هذا الشهر، واقعة العثور على كوكايين في منطقة تخزين بالجناح الغربي من البيت الأبيض، ضمن منطقة الزائرين، وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في كامب ديفيد بولاية ميرلاند، عندما وجد أفراد الخدمة السرية مسحوق الكوكايين داخل حقيبة بلاستيكية صغيرة.

وكشفت الاختبارات التي تم إجراؤها على المادة التي عُثر عليها، أنها ليست مادة كيميائية أو مشعة، ولا تشكل تهديداً أمنياً على البيت الأبيض، وبعد التدقيق تم التأكد من أن المادة عبارة عن مخدر الكوكايين، وعملت الخدمة السرية على مراجعة الأنظمة الأمنية، ومراجعة كشوف زوار للبيت الأبيض، في محاولة للتوصل لصاحب الحقيبة البلاستيكية.

تعليق ساخر من ترامب: «فليذهبوا للجحيم»

بدوره سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الواقعة قائلاً: «يوجد في البيت الأبيض عدد كاميرات أكبر، على الأرجح، من أي مبنى آخر في العالم، كل شيء يحدث أمام غرفة العمليات، لقد تحدثت عن هذا الأمر قبل أيام».

وتابع ترامب بقوله: «أنا على دراية كبيرة بغرفة العمليات، وربما تكون هذه هي الغرفة الأكثر أهمية في العالم، القضايا العسكرية، والقضايا النووية، وبشكل عام، يتم حسم جميع القضايا هناك، ويقولون إنه من المفترض أنه ليس لديهم كاميرات»، واختتم تعليقه قائلاً: «فليذهبوا إلى الجحيم!».