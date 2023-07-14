القصة الكاملة لقضية العثور على «كوكايين» في البيت الأبيض.. من المسؤول؟

بعد أن أعلنت الخدمة السرية الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، إغلاق تحقيقاتها التي دامت لأكثر من أسبوع، إثر فشلها في تحديد الشخص المتهم في وضع الكوكايين داخل البيت الأبيض؛ تستعرض «الوطن» القصة الكاملة لقضية العثور على مخدرات في البيت الأبيض.

قضية العثور على «كوكايين» في البيت الأبيض

بدأت قصة قضية الكوكايين في البيت الأبيض، عندما عثر جهاز الخدمة السرية الأمريكية، مطلع الشهر الجاري، على «بودرة بيضاء» في الجناح الغربي الخاص بمبنى الأمن للبيت الأبيض أثناء تفتيش روتيني.

وعلى إثر ذلك، استدعت جهاز الأمن بالبيت الأبيض، المتخصصين في معرفة نوع تلك القدرة وتبين أنّها كوكايين، وعلى الفور أمرت بإخلاء البيت الأبيض بشكل طارئ، كجزء من الإجراءات الاحترازية، في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (01:45 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد الماضي، حسبما ذكرت شبكة «الـ بي بي سي» البريطانية.

وكشف التحليل الأولي للبودرة، من قبل جهاز الإطفاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنّ نزع تلك البودرة هي كوكايين، ولكنها لا تسبب خطراً من نوع ما أو هجوماً معيّنا على المبنى.

وقال المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته كانوا خارج البيت الأبيض، عندما جرى العثور على البودرة البيضاء، حيث كان في مقر إقامته في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأمريكية.

تحقيقات أمريكية في كيفية دخول الكوكايين في البيت الأبيض

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية، فتحت تحقيقا في البحث عن كيفية دخول الكوكايين إلى المبنى الغربي للبيت الأبيض، وأبلغ «بايدن» بما جرى.

وفي السياق ذاته، وجه توم كوتون، كبير النواب الجمهوريين في اللجنة القانونية بالكونجرس الأمريكي، عدة تساؤلات لمدير الأجهزة الاستخباراتية المسؤول عن تأمين البيت الأبيض، بشأن كيفية وصول الكوكايين إلى البيت الأبيض الذي يخضع لحراسة مشددة.